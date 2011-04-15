ЮЗЖД завтра проведет акцию по благоустройству

16 апреля 2011 г. в 10.00 на Детской железной дороге ЮЗЖД в Киеве работники ЮЗЖД примут участие в акции «День окружающей среды », приуроченной Всеукраинской акции по благоустройству «За чистую окружающую среду». Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, ежегодно на предприятиях ЮЗЖД работники принимают участие во Всеукраинской акции по благоустройству. На ведомственных участках Столичной магистрали железнодорожники проведут работу по озеленению, благоустройству и санитарной очистке территории, очистки водных источников и объектов.