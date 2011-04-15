Производство легковых авто в Украине увеличилось в 2,3 раза

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-марте т.г. увеличилось в 2,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 21,5 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в январе-марте т.г. увеличилось на 1,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 525 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 24,6% – до 603 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 14,6%, по сравнению с 2009 годом, до 75,3 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2010 году увеличилось на 80,6%, по сравнению с 2009 годом, до 2674 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось на 93,7% – до 4853 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО», Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС», Корпорация «Эталон» и др.