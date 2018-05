VimpelCom Ltd. закрыл сделку по объединению с Wind Telecom S.p.A. после одобрения акционерами VimpelCom Ltd. («ВымпелКом Лтд.») на состоявшемся 17 марта собрании этого объединения. Об этом сообщается на официальном сайте VimpelCom Ltd.

В результате сделки, VimpelCom владеет 51,7% акций Orascom Telecom Holding S.A.E. (“Orascom Telecom”) и 100% of WIND Telecomunicazioni S.p.A. (“Wind Italy”).

В результате объединения, создан шестой в мировом рейтинге поставщик мобильных телекоммуникаций с зоной действия в 20 странах и с числом абонентов в 181 млн. чел. (по состоянию на 31 декабря 2010 г.).

По условиям сделки акционеры Wind Telecom передадут "ВымпелКому" свои акции Wind Telecom в обмен на пакет, состоящий из 325 639 827 вновь выпущенных обыкновенных акций "ВымпелКома", 305 000 000 новых выпущенных конвертируемых привилегированных акций "ВымпелКома" и денежные средства в размере 1,495 миллиарда долларов США. Вновь выпущенные конвертируемые привилегированные акции будут иметь те же права, что и действующие привилегированные акции.

Правление одобрило новую корпоративную структуру компании и ключевые назначения.

Корпоративная штаб-квартира компании находится в Амстердаме с централизованными корпоративными функциями. Главным исполнительным директором является Александр ИЗОСИМОВ.

В составе компании будет пять ключевых бизнес-единиц: Европа и Северная Америка (в том числе Италия и Канада), Россия, Украина (объединенный Киевстар с УРС и Голден Телекомом), СНГ, Африка и Азия (в том числе Orascom и Южная Восточная Азия).

Справка УНИАН. VimpelCom - одна из всемирных наибольших групп объединенных операторов услуг телекоммуникаций, предлагающих широкий спектр услуг в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Намибие, Центрально Африканской Республике, Италии и имеет пакет акций акционерного капитала в Globalive Wireless Canada (“Wind Mobile”). В зоне действия оператора проживают 843 миллиона человек.