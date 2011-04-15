Украина имеет все шансы попасть в лидеры по развитию IT-рынка – эксперт

Уже в ближайшем будущем Украина способна войти в перечень ведущих стран по развитию интернет-рынка и IT-трасли, но для этого необходимо учесть успешный опыт таких государств как Швеция, Сингапур и Финляндия.

Об этом говорится в предоставленном УНИАН комментарии соучредителя и управляющего директора венчурного фонда TA Venture Виктории ТИГИПКО по поводу результатов рейтинга The Networked Readiness Index 2010-2011, который на днях был обнародован Всемирным экономическим форумом.

В TA Venture считают, что хотя по результатам рейтинга, отражающего степень развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и готовность их внедрения, Украина занимает 90-е место, наша страна имеет все предпосылки для стремительного развития рынка IT-технологий.

По словам В.ТИГИПКО, опыт указанных стран показывает: для успешного развития ИКТ необходимо, прежде всего, создать благоприятные условия для формирования и развития в стране инновационной экосистемы. Ее важными составляющими являются прозрачные рыночные отношения, простые и понятные правила ведения бизнеса, свободный обмен информацией в интернет, а также регуляторная система (включая защиту авторских прав), способствующая развитию инноваций.

Также во всех странах, лидирующих по развитию IT-отрасли, правительством и бизнесом были созданы благоприятные условия для развития венчурного инвестирования, которое является основным источником финансирования инноваций. По мнению руководителя фонда TA Venture, необходимо способствовать притоку в Украину венчурного капитала, поддерживая и расширяя сектор частного и венчурного финансирования; стимулировать внутренний спрос на новые технологии посредством введения жестких стандартов и регламентов, мер регулирования и госзакупок; возродить осмысленную государственную политику проведения фундаментальных и прикладных исследований; установить четкие правила владения и распоряжения интеллектуальной собственностью.

В.ТИГИПКО также считает, что «первостепенная задача, которая стоит перед нашим государством, — определить стратегические цели, основываясь на потребностях и сильных сторонах украинской экономики», обозначить приоритетные области IT-сектора, в которых Украина могла бы стать лидером, используя имеющиеся у нее конкурентные преимущества.

Кроме того, по мнению В.ТИГИПКО, необходимо также сосредоточится на развитии уже существующих технологически сильных областях и регионах страны, разработав «региональную политику, которая учитывает сильные стороны региона в областях науки, техники и производства», концентрируя ресурсы там, где имеется хороший задел, избегая при этом попыток создать собственную инновационную систему в каждом отдельно взятом технологическом кластере.

«Средства в поддержку инноваций следует направлять туда, где шансы на успех выше всего», — подчеркнула она.

Справка УНИАН. Инвестиционный фонд «TA Venture» (www.taventure.com) с 2010 года инвестирует в перспективные интернет-проекты, фокусируясь на проектах в Украине, России и других странах СНГ. Фонд также инвестирует в аналогичные проекты в США и в Европе. Фонд оперирует 20 млн. долларов первоначального капитала и находится в управлении команды профессионалов, имеющей более чем 10-летний опыт в сфере венчурного инвестирования и предпринимательства.