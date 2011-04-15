Мининфраструктуры организует в портах пункты ремонта вагонов

Министерство инфраструктуры Украины намерено организовать в каждом порту пункты ремонта вагонов для уменьшения количества повреждений вагонов при проведении погрузочно-разгрузочных операций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры по результатам сегодняшней встречи в министерстве заместителя министра инфраструктуры Владимира КОРНИЕНКО с портовиками относительно проекта по ремонту грузовых вагонов непосредственно в портах.

По словам В.КОРНИЕНКО, все порты должны получить от железных дорог технические условия, согласно которым на их территории будет организован пункт ремонта вагонов. Передача права ремонта позволит эффективнее использовать подвижной состав – вагоны не будут отправляться в ремонтные депо, что, соответственно, уменьшит убытки железных дорог. Следовательно, будет сокращен простой вагонов, возрастет возможность увеличения грузопотока.

«Мы должны довести обработку вагона до такого состояния, чтобы к нам пришли частные операторы», – сказал В.КОРНИЕНКО.

Как напоминают в министерстве, работы по выгрузке в портах нередко приводят к повреждению вагонов. Чтобы свести количество повреждений к минимуму, портовики осуществляют модернизацию оборудования – закупают краны-манипуляторы, меняют технологию работ и внедряют проект по ремонту железнодорожных вагонов собственными силами. К примеру, с 12 марта т.г. Керченский порт по согласованию с Приднепровской железной дорогой проводит ремонт грузового парка. Также ждет разрешения от Одесской железной дороги на начало ремонтных работ Одесский морской порт.

«За выполнением работ по минимизации неисправностей подвижного состава будет прослежено – Министерство инфраструктуры будет инициировать соответствующие проверки портов», – отметил В.КОРНИЕНКО.

По данным министерства, в течение 2010 года в портах было выгружено почти 462 тыс. вагонов с сыпучими грузами, из которых 28% – с помощью вагоноопрокидывателей и 72% – с помощью грейферных кранов.

Для минимизации повреждения вагонов при обработке сыпучих грузов в течение 2011 года портами планируется строительство дополнительных вагоноопрокидывателей – двух в Южном порту и одного в Измаильском. Кроме того, запланировано приобретение двух современных кранов-манипуляторов в Ильичевском порту и по одному – в Одесском и Белгород-Днестровском портах.

Напомним, переработку сыпучих грузов в вагонах осуществляют Измаильский, Ильичевский, Керченский, «Южный», Мариупольский, Николаевский, Одесский, Бердянский, Ренийский и Херсонский порты.

Сейчас вагоноопрокидыватели используются в Мариупольском и «Южном» портах. Указанные вагоноопрокидыватели обеспечивают перегрузку около 30% сыпучих грузов, перегружаемых всеми государственными морскими портами.

Вместе с тем краны-манипуляторы успешно используются в Южном, Белгород-Днестровском и Одесском морских торговых портах.