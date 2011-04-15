Председателем Наблюдательного совета «Лугансктепловоза» избран Быкадоров

Сегодня состоялось первое заседание нового состава Наблюдательного совета ПАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз», на котором его председателем был избран бывший генеральный директор компании Виктор БЫКАДОРОВ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ХК.

Как сообщал УНИАН, новым генеральным директором ХК «Лугансктепловоз» на собрании акционеров 14 апреля был избран Сергей МИХЕЕВ, ранее исполнявший обязанности коммерческого директора компании.

Кроме того, собрание акционеров упразднило должность председателя правления и изменило форму организации предприятия с ОАО на публичное акционерное общество (ПАО).

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов. Собственником 76% акций предприятия является "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод".