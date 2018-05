Компании Huawei и Motorola урегулировали разногласия

Одни из крупнейших мировых производителей решений для сферы ИКТ – компании Motorola Solutions, Inc. (США) и Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай) пришли к соглашению об урегулировании всех нерешенных споров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Huawei.

Согласно сообщению, Motorola Solutions согласилась отозвать свои претензии и исковое заявление из Федерального окружного суда Чикаго, где Huawei выступала в роли ответчика по иску Motorola против Lemko. Со своей стороны компания Huawei согласилась снять претензии и исковое заявление из Федерального окружного суда против Motorola Solutions и Nokia Siemens Networks (NSN), заключив соглашение, позволяющее Motorola Solutions перенести свои коммерческие соглашения с Huawei на NSN за определенную денежную компенсацию. Компания NSN сможет получать и применять конфиденциальную информацию Huawei для обслуживания сетей Motorola, построенных по всему миру с использованием оборудования и технологий Huawei.

В 2000 году компании Motorola и Huawei заключили важное и успешное коммерческое соглашение, согласно которому Motorola продавала определенное оборудование Huawei под брендом Motorola. Более чем за десять лет компания Motorola выкупила у Huawei технологий на 880 млн. долл. Технологии охватывают область опорных сетей и сетей радиодоступа.

По данным вице-председателя совета директоров и исполнительного вице-президента компании Huawei Гуо ПИНГА, за 10 лет сотрудничества Huawei передала Motorola Solutions свои самые современные технологии для использования по всему миру, открыв специалистам Motorola исходные коды и предоставив миллионы документов.

«Huawei всегда действовала открыто и честно, независимо разрабатывая свою продукцию и не используя никаких секретных данных Motorola», – отметил он.

Как ранее сообщалось в СМИ, в прошлом году Motorola подала иск против компании Huawei, обвинив китайского соперника в сговоре с бывшими сотрудниками для похищения коммерческой тайны в течение нескольких лет. В частности, Motorola утверждала, что на компанию Huawei тайно работали несколько своих инженеров для кражи конфиденциальной информации и замыслов в отношении ее сетевого оборудования с 2001 года (в иске компании Motorola фигурировало более десятка имён ее бывших работников).