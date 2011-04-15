В Симферополе проезда в маршрутках подорожает до 2,75 грн.
22:29, 15 апреля 2011Транспорт/Связь
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В Симферополе стоимость проезда в маршрутных такси повысится с 2 до 2,75 грн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Симферопольского городского совета.
Согласно сообщению, 15 апреля т.г. исполнительный комитет согласовал тариф на проезд в городских автобусах, работающих в режиме «маршрутное такси», в размере 2,75 грн. Автомобильным перевозчикам рекомендовано проинформировать горожан о повышении стоимости проезда в течение трех дней с момента принятия данного решения.
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