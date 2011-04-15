В Симферополе проезда в маршрутках подорожает до 2,75 грн.

В Симферополе стоимость проезда в маршрутных такси повысится с 2 до 2,75 грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Симферопольского городского совета.

Согласно сообщению, 15 апреля т.г. исполнительный комитет согласовал тариф на проезд в городских автобусах, работающих в режиме «маршрутное такси», в размере 2,75 грн. Автомобильным перевозчикам рекомендовано проинформировать горожан о повышении стоимости проезда в течение трех дней с момента принятия данного решения.