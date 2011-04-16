Сербия получит от РФ 800 млн. долл. кредита на модернизацию ж/д сети

Министр по делам инфраструктуры и энергетики Сербии Милутин Мрконич и президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин подписали вчера в Белграде протокол о предоставлении кредита в 800 млн. долл. для модернизации сербской железнодорожной сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сербского правительства.

Кредит будет выделяться поэтапно. Сообщается, что 182,5 млн. евро пойдут на развитие белградского железнодорожного узла, в том числе 45 млн. евро на прокладку дополнительной линии между Белградом и Панчево. Еще 276 млн. евро будет вложено в строительство ветки Вальево - Лозница, 200 млн. евро будет затрачено на модернизацию части железнодорожной линии между Белградом и черногорским Баром.

Работы будут выполнять российские и сербские компании. О степени готовности проектной документации по большинству проектов не сообщается, кроме того, что к 20 мая Сербия обещает сделать документацию по строительству линии Белград - Панчево.

Более детально условия кредита будут согласованы между министерствами финансов обеих стран.

Возможность займа для сербских железных дорог обсуждалась в ходе визита председателя правительства РФ В. Путина в Белград 23 марта.