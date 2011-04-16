Янукович ознакомился с ходом реконструкции аэропорта «Донецк»
15:05, 16 апреля 2011Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ознакомился с ходом строительства и реконструкции аэровокзального комплекса «Международный аэропорт «Донецк».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ кратко доложил В.ЯНУКОВИЧУ о ходе работ, в частности, относительно сооружения взлетно-посадочной полосы и диспетчерской башни.
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