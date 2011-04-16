Янукович ознакомился с ходом реконструкции аэропорта «Донецк»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ознакомился с ходом строительства и реконструкции аэровокзального комплекса «Международный аэропорт «Донецк». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ кратко доложил В.ЯНУКОВИЧУ о ходе работ, в частности, относительно сооружения взлетно-посадочной полосы и диспетчерской башни.

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