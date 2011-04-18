ЮЖД закупит 18 новых вагонов производства Крюковского завода

В ноябре-декабре текущего года Южная железная дорога закупит 18 новых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе территориально-отраслевого объединения ЮЖД.

Кроме этого, в 2012 г. Южная железная дорога планирует закупить 10 межрегиональных поездов «Хюндай» (6 - к началу Евро-2012 и 4 - после его окончания), а также двухэтажные электропоезда чешского производства «Шкода», которые планируется использовать в пригородном сообщении.

«Новый подвижной состав позволит железнодорожникам предоставлять пассажирам совершенно другой по сравнению с нынешним уровень сервиса, а также значительно улучшит условия работы проводников», - отмечают в ЮЖД.