В Херсонской области грузоперевозки выросли, пассажироперевозки - снизились

В Херсонской области в январе-марте т.г. по сравнению с показателями за аналогичный период 2010 г. грузовые перевозки выросли на 27,1%, а пассажироперевозки - сократились на 9,8%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, за указанный период предприятиями транспорта перевезено 2,2 млн. тонн грузов, а пассажирским транспортом перевезено 26 млн. пассажиров.

При этом, в январе-марте т.г. по сравнению с январем-мартом 2010 г. грузооборот увеличился на 14% и составил 1,224 млрд. т/км. Увеличение грузооборота состоялось на автомобильном (на 40,6%) и железнодорожном (на 11,7%) транспорте.

Пассажирооборот в январе-марте т.г. по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос на 1,6% и составил 709,3 млн. пасс./км. Увеличение пассажирооборота состоялось железнодорожном транспорте (на 15,7%) и автомобильном (на 2,6%).