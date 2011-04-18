В Херсонской области флот увеличил грузоперевозки на 69%

В Херсонской области морской и речной флот в январе-марте т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. увеличил перевозки грузов на 68,9% – до 85,3 тыс. тонн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, при этом объем перевозки грузов морским флотом увеличился в 3,6 раза, а речным – на 30,6%.

В заграничном сообщении перевезено 6,3 тыс. т грузов, что на 54% меньше, чем за январь-март 2010 года.

Объем обработки грузов в портах и на промышленных причалах (морских и речных) увеличился на 1,6% и составлял 849,5 тыс. тонн.

Объем обработки транзитных грузов уменьшился на 40,1%, экспортных грузов – на 4,2% и составил, соответственно, 70 тыс. т и 551,2 тыс. т.

Обработка грузов во внутреннем сообщении увеличилась в 2,5 раза, импортных грузов – на 12,4% и составляла 111,9 тыс. т и 89,7 тыс. т соответственно.

Количество обработанных судов сократилось на 4,8% и составило 256 единиц. Количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – уменьшилось на 12,7% и составило 199 единиц.