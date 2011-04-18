Hyundai Motor планирует увеличить продажи в Украине на 30%

Официальный импортер ведущей южнокорейской автомобильной компании Hyundai Motor Co. в Украине – ООО «Хюндай Моторс Украина» (входит в Корпорацию «Богдан») планирует в текущем году увеличить продажи новых автомобилей Hyundai различных модификаций через сеть своих дилеров на 30% по сравнению с 2010 годом – до 18 000 штук.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил коммерческий директор ООО «Хюндай Моторс Украина» Геннадий ЧЕТВЕРУХИН в субботу в ходе презентации в Украине обновленного седана Hyundai Accent.

По его словам, в 2011 году компания планирует продать в Украине около 5-6 тыс. обновленных Hyundai Accent

При этом он добавил, что новый Accent будет представлен в Украине в трех комплектациях с бензиновыми двигателями объемом 1.4 и 1.6 л и механической и автоматической коробками передач.

Hyundai Accent производится на заводе ООО «Хюндай Мотор Мануфактуринг Рус», расположенном в Санкт-Петербурге (Россия).

Как сообщалось, в 2010 году Hyundai Motor реализовала в Украине 13 848 автомобилей, продемонстрировав прирост продаж к 2009 году в 4,9% (2009 год - 13 202 ед.). Доля рынка компании по итогам 2010 года выросла с 8,13% до 8,52%.

Справка УНИАН. ООО «Хюндай Моторс Украина» является официальным дистрибутором ведущей южнокорейской автомобильной компании Hyundai Motor Co. в Украине. Компания имеет дилерские центры по всей Украине. ООО «Хюндай Моторс Украина» входит в состав Корпорации «Богдан».

На сегодняшний день в Украине в дилерской сети «Хюндай Мотор Украина» продается 18 моделей автомобилей Hyundai, каждая из которых имеет в среднем 5 вариантов комплектации. Реализуемые в нашей стране автомобили Hyundai представлены практически во всех сегментах.