В Хмельницкой области пассажироперевозки сократились на 13%

В Хмельницкой области за I квартал 2011 года пассажирским транспортом перевезено 37,3 млн. пассажиров, что на 13,1% меньше, чем в январе-марте 2010 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

По данным облстата, за январь-март 2011 г. пассажирооборот уменьшился на 11,1% и составил 310,8 млн. пасс./км.

Кроме того, перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей в январе-марте т.г. уменьшилась на 18,4%, городским электротранспортом - на 9%.

Транспортом области (с учетом автомобильных перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) за январь-март 2011г. перевезено 1,3 млн. тонн грузов, что в 1,6 раза больше объема перевозок грузов в январе-марте 2010 г. Грузооборот выполнен в объеме 412,2 млн. т/км, что на 20,4% больше.