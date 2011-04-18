ЮЖД назначила дополнительные поезда на Пасху и майские праздники

C целью улучшения качества обслуживания пассажиров и обеспечения их перевозок во время Пасхальных и майских праздников, Южная дорога назначила дополнительные поезда. Как сообщает пресс-служба ЮЖД, на Пасхальные праздники с 22 по 26 апреля назначено дополнительно пять поездов: № 513/278 Харьков-Киев отправлением 22 апреля; № 225/278 Харьков-Киев отправлением 22 апреля; № 175/176 Харьков-Симферополь отправлением 23 апреля; № 529/546 Харьков-Симферополь отправлением 22 апреля; № 179/173 Полтава, Кременчуг-Киев отправлением 26 апреля (в обычное время по вторникам не курсирует).

В период майских перевозок с 29 апреля по 10 мая назначены дополнительные поезда: № 513/278 Харьков-Киев отправлением 29 апреля; № 225/278 Харьков-Киев отправлением 29 апреля; № 175/176 Харьков-Симферополь – 4 рейса отправлением 29, 30 апреля и 3, 9 мая; № 179/173 Полтава, Кременчуг-Киев отправлением 3, 10 мая (в обычное время по вторникам не курсирует); № 539/540 Харьков-Симферополь отправлением 29 апреля; № 545/546 Харьков-Севастополь отправлением 29 апреля; № 171/172 Харьков -Донецк отправлением 3 мая (в обычное время по вторникам не курсирует).