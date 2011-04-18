ЮЗЖД завтра на центральном вокзале в Киеве проведет пожарные учения

19 апреля 2011 г. в 11 часов с целью отработки действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах Юго-Западной железной дороги во время проведения финальной части чемпионата Евро-2012 Ведомственной пожарной охраной ЮЗЖД и Главным управлением МЧС Украины в г. Киеве состоятся пожарно-тактические учения на Железнодорожном вокзале (центральный терминал).

Учения пройдут с привлечением пожарного поезда Ведомственной пожарной охраны Юго-Западной железной дороги.

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