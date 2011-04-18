Украина и Китай подписали соглашение по строительству «Воздушного экспресса»

Сегодня в Пекине (Китай) подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" (Воздушный экспресс) и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управления национальными проектами.

«Подписанное сегодня, 18 апреля, в Пекине соглашение позволит начать уже в мае практическую фазу строительства скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом "Борисполь". Также для сооружения объектов инфраструктуры Киевской области было подписано соглашение на сумму 2 млрд. долл. Эти объекты будут созданы в процессе подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева, а, следовательно, подписание соглашения означает, что скоро начнется сооружение этого долгожданного объекта», - заявил председатель Государственного агентства по инвестициям и управления национальными проектами Владислав КАСЬКИВ в ходе своего визита в Китай.

По его словам, подписание этого соглашения является знаковым событием, поскольку открывает Украине двери к финансированию других национальных проектов, о чем был подписан Меморандум на общую сумму 10 млрд. долл. «Эти средства не требуют обязательных государственных гарантий», - подчеркнул В.КАСЬКИВ.

Согласно сообщению, в целом во время государственного визита в Китай было подписано 5 важных документов, которые обеспечат поступление кредитного финансирования и инвестиций из КНР.

Как сообщал УНИАН, в рамках реализации национального проекта 5 апреля т.г. было зарегистрировано государственное предприятие "Дирекция по строительству и управления национальным проектом " Воздушный экспресс" и другими инфраструктурными объектами Киевского региона".

Строительство железнодорожного пути между Киевом и аэропортом «Борисполь» планируется начать в мае т.г. Ранее В.КАСЬКИВ отмечал, что условия финансирования от китайского банка привлекательные: речь идет о кредите на 15 лет с каникулами сроком в три года и ставкой кредитования Libor + 3,5%. При этом залог под проект – сами активы проекта.

Строительство рассчитано на срок до двух лет. При этом пока не исключается, что ж/д сообщение могут успеть завершить до Евро-2012.

Генподрядчик строительства - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов). В соответствии с технико-экономическими обоснованиями, окупаемость «Воздушного экспресса» составит 15 лет.

Справка УНИАН. В марте т.г. КМУ предоставил на 2011 год ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долларов США. Ориентировочные показатели ТЭО, утвержденного КМУ 28 марта 2011 г., которые подлежат уточнению при утверждении проекта строительства: длина маршрута - 37,4 км, время движения электропоезда на маршруте - 41 минута, количество остановочных пунктов - 2, путепроводов - 3, протяженность ж/д экстакады - 3,5 км. Предусмотрен отвод 20,5 га земли в постоянное пользование и 9 га - во временное. Также предусмотрено строительство терминального комплекса станции Киев-Пассажирский общей площадью 10,6 тыс. кв. м. Общая сметная стоимость, определенная путем сведения расходов в текущих ценах по состоянию на 1 октября 2010 г., - 3 млрд. 270,727 млн. грн., в т.ч. строительно-монтажные работы - 2 млрд. 403,393 млн. грн., оборудование - 60 млн. 993 тыс. грн. Стоимость будет уточняться.