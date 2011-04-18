В портах Крыма объем переработки грузов сократился на 8%

В морских портах Автономной Республики Крым в январе-марте текущего года в сравнении с январем-мартом 2010 года объем переработки грузов сократился на 7,8% и составил 3207,4 тыс. тонн, из них 61,3% составили сухогрузы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, почти половину всех переработанных грузов (48,9%) составляют отправляемые на экспорт, по сравнению с январем-мартом 2010 г. объем перевалки таких грузов уменьшился на 17,6%.

Также значительно сократились объемы переработки грузов внутреннего сообщения - на 35,4%.

Вместе с этим, произошел рост перевалки транзитных и импортных грузов - на 12,8% и 7,1% соответственно.

В январе-марте 2011 года в портах автономии прошли обработку 499 судов, что на 39,9% меньше, чем за январь-март 2010 г. Из общего количества судов, на которые осуществлена погрузка или разгрузка грузов, 80,2% составляют суда иностранных владельцев и фрахтовщиков.

Как сообщал УНИАН, в январе-феврале 2011 года в сравнении с январем-февралем 2010 г. объем переработки грузов в морских портах Крыма сократился на 16,3% и составил 1800,7 тыс. тонн.