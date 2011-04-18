Киевским абонентам компании ВОЛИ стали доступны два новых отечественных канала

Компания ВОЛЯ добавила 15 апреля в цифровые пакеты два новых отечественных телеканала – НТА и ZIK.

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Информационно-развлекательный НТА ориентирован на аудиторию от 16 до 55 лет и представляет зрителям как документальные фильмы от ведущих телестудий мира, так и информационные, аналитические и познавательные программы собственного производства.

ZIK в своем вещании делает акцент на авторских информационно-аналитических программах и журналистских расследованиях. В его эфире представлено все жанровое многообразие современного телевидения: от ток-шоу до художественных фильмов.

Оба канала будут доступны абонентам ВОЛИ на частоте 450 МГц, НТА – на месте Test 8, ZIK – Test 9.

Справка УНИАН. НТА – информационно-развлекательный телеканал, на котором демонстрируются художественные фильмы, сериалы, качественная документалистика и программы собственного производства. На канале доступны мировые шедевры документалистики от BBC Worldwide, DD Productions, Atlantis Production, S4c, Worldwide Entertainment. Программы собственного производства НТА позволяют почувствовать удивительный колорит Западной Украины, окунуться в мир легенд и традиций, исторических фактов и интересных личностей.

Жанровую структуру вещания телеканала ZIK составляют информационно-аналитические программы, расследования (журналистские, документальные, исторические), ток-шоу, полнометражные документальные, исторические, художественные фильмы. Главный продукт ZIK – авторские программы собственного производства, основанные на профессиональных журналистских расследованиях.

ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером и предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения — доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации — высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.