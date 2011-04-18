Немецкие железнодорожники начали 60-часовую забастовку

Машинисты частных немецких железнодорожных перевозчиков по призыву профсоюза немецких машинистов (GDL) в понедельник, 18 апреля, начали 60-часовую забастовку с требованием повышения зарплат. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство DPA.

Забастовка должна окончиться в ночь на четверг, 21 апреля. Напомним, что только 16 апреля машинисты частных компаний окончили предыдущую забастовку, длившуюся 48 часов, а всего с начала марта машинисты протестовали в общей сложности 119 часов.

Бастующие требуют заключения единого тарифного соглашения для всех 26 тысяч немецких машинистов на пригородных, дальних и грузовых поездах, а также повышения зарплат машинистов частных перевозчиков до уровня своих коллег из государственного концерна Deutsche Bahn.

С Deutsche Bahn профсоюзу GDL уже удалось достигнуть соглашения. Со своей стороны представители частных компаний отвергают саму идею о едином тарифном соглашении из-за опасений, что уравнивание зарплат лишит их конкурентных преимуществ перед DB на рынке пассажирских перевозок.