«Укрзализныця» с 1 июля введет электронный документооборот при перевозке грузов

С 1 июля этого года «Укрзализныця» перейдет с бумажной на электронную форму документов, необходимых для перевозки грузов во внутреннем сообщении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, нормативным основанием для внедрения электронной накладной с применением электронной подписи является приказ Министерства инфраструктуры Украины "Об утверждении порядка применения электронного перевозочного документа при перевозках грузов железнодорожным транспортом", который находится на регистрации в Министерстве юстиции.

Электронные документы будут применяться на всех этапах перевозочного процесса - от согласования заявки до момента получения груза. Прежде всего изменится сама форма перевозочного документа — накладной, которая будет односторонней. Данные бумажных перевозочных документов и электронных будут идентичными.

Согласно сообщению, грузоотправители и грузополучатели будут иметь значительные преимущества от обмена электронными данными и передачи их в автоматизированных системах железной дороги, поскольку существенно сократится время на оформление, а также не потребуется дополнительных затрат на приобретение бланков.

Кроме того, клиенты будут иметь обратную связь - информацию о приеме груза к перевозке, его прибытии т.д. При этом для клиентов будет создана возможность обмениваться электронными данными непосредственно из своих собственных автоматизированных систем.

Как считают в «Укрзализныце», функционирование единой базы данных железнодорожных перевозочных документов позволит упростить работу с отправителями и получателями грузов по оформлению и заключению договоров, расчетов в сети Интернет. В дальнейшем это позволит железнодорожникам объединить функции приемосдатчика и товарного кассира, введя должность коммерческого агента.

Хотя на первом этапе электронный документооборот будет распространяться только на внутренние грузоперевозки, в перспективе накладная сможет применяться и при международных перевозках, отмечают в ведомстве. Формирование единой базы электронных перевозочных документов и базы грузоотправителей позволит обмениваться данными в рамках ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог) и Пространства колеи 1520 мм (широкая колея).

Справка УНИАН. 16 декабря 2009 г. было принято распоряжение Кабинета министров Украины №1557-р об утверждении Плана мероприятий по внедрению электронного документооборота, связанного с перевозкой грузов на железнодорожном транспорте. Согласно распоряжению правительства, электронные документы при перевозке грузов на железнодорожном транспорте в пределах Украины могут быть применены в III квартале 2011 года.