ОЖД в первом квартале отремонтировала 35 км путей

В I квартале 2011 года различными видами ремонта путейщики Одесской железной оздоровили 34,7 км пути.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

В частности, капитально отремонтированы 7,1 км пути, средний ремонт проведен на 7,3 км и комплексно-оздоровительный - на 20,3 км. Кроме того, было заменено 16 стрелочных переводов, девять из них - на новые.

Всего в 2011 год путейщики ОЖД капитально отремонтируют 113 км пути, осуществят средний ремонт 110 км и комплексно оздоровят 100 км пути. Из 116 новых комплектов стрелочных переводов 86 будут на железобетонных брусьях.