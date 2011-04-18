На ПЖД стартовал месячник по предотвращению случаев травматизма на ж/д транспорте

На Приднепровской железной дороге (ПЖД) стартовал месячник профилактически-разъяснительной работы по предотвращению случаев непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте среди школьников и студентов.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ПЖД, в течение месяца - с 18 апреля по 18 мая - специалисты Приднепровской магистрали посетят средние, средние специальные и высшие учебные заведения, расположенные в районах, прилегающих к железнодорожным путям, в Днепропетровской, Запорожской области и Крыму. Железнодорожники прочтут лекции и проведут беседы о том, как уберечься от травм на железнодорожных путях, безопасно вести себя на объектах ж/д транспорта.

Кроме того, работники Приднепровской железной дороги планируют выступить на занятиях юных железнодорожников Днепропетровской и Запорожской детских железных дорог.

Чтобы исключить случаи травмирования на железной дороге, углубить знания детей и молодежи о правилах безопасного поведения на железнодорожном транспорте, ПЖД разработала памятку «Правила поведения на железной дороге», которую получат как слушатели профилактических бесед, так и пассажиры на железнодорожных станциях.