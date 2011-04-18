Турция планирует расширить транспортные сообщения с Крымом

Турция готова открыть транспортное сообщение Синоп-Ялта, а также участить линию Зонгулдак-Севастополь и Зонгулдак-Евпатория.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Ахмет МЕРИЧ на встрече с председателем Совета министров Крыма Василием ДЖАРТЫ, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Турецкая сторона обратилась к руководителю Совмина Крыма с просьбой посодействовать в уменьшении налогов и портовых сборов на этих линиях.

В.ДЖАРТЫ отметил, что разработанная и принятая Стратегия развития республики направлена на то, чтобы развивать, в том числе, и транспортную инфраструктуру автономии.