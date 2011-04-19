В Мексике 11 человек погибли и 42 ранены в результате автокатастрофы

В Мексике по меньшей мере 11 человек погибли и 42 получили ранения в результате крупной автокатастрофы.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей местных властей, грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в западном штате Халиско.

По предварительной версии, водитель грузовой машины потерял управление, выехал на встречную полосу на опасном участке автострады и столкнулся с автобусом, а также еще с несколькими автомобилями.

Пострадавшим в результате ДТП оказана медицинская помощь. Около 30 из них пока остаются в больницах, отмечает NEWSru.