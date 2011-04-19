«Богдан» поставит Черкасской области 10 школьных автобусов

Корпорация «Богдан», один из крупнейших операторов автомобильного рынка Украины, выиграла тендер на поставку 10 школьных автобусов для Черкасской области в рамках общенациональной программы «Школьный автобус».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что тендер выиграла входящая в состав корпорации компания «Хюндай Мотор Украина», которая поставит заказчику автобусы «Богдан А69.04» на базе шасси автобуса Hyundai County.

Производство автобусов ведется на ДП «Автосборочный завод №1» ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

Сумма контракта составляет почти 3 млн. грн.

Также в сообщении отмечено, что автобусы производства корпорации «Богдан» для перевозки школьников «Богдан А069.04» – единственные в Украине, которые имеют сертификат соответствия транспортного средства «Специализированный школьный автобус» (остальные автобусы выпускаются по ТУ).

Автобус «Богдан А69.04» длиной около 7 м в модификации «школьный» рассчитан на перевозку 21 пассажира (включая место сопровождающего). Автобусы имеют рамную конструкцию, что обеспечивает большую жесткость корпуса. Экономный турбированный дизельный двигатель с интеркулером рабочим объемом 3298 куб. см гарантирует отличную динамику в городе и в пригороде и топливную экономичность. Энергопоглощающая подвеска со стабилизаторами поперечной стойкости обеспечивают автобусу плавность хода. Все автобусы оборудованы автономными отопительными приборами салона Webasto.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины решило продлить на 2011 год государственную программу «Школьный автобус», действие которой завершилось в 2010 году.

На эти цели правительство выделило 75 млн. грн. из государственного бюджета на закупку ориентировочно 244 школьных автобусов (в том числе 16 специальных, с местами для детей с ограниченными физическими возможностями) с учетом средней стоимости школьного автобуса около 300 тыс. грн., из спецфонда – 380 тыс. грн.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Корпорация в настоящее время имеет два современных завода – по производству легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков в Черкассах и автобусов и троллейбусов в Луцке.