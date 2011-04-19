На ПЖД выросло количество поврежденных грузовых вагонов

На Приднепровской железной дороге (ПЖД) в 1-м квартале 2011 г. выросло количество поврежденных на промышленных предприятиях и в портах грузовых вагонов, принадлежащих парку ПЖД.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, всего повреждено 292 вагона, что на 18 больше, чем в 1-м квартале 2010 г.

Среди основных причин повреждений – нарушение требований ГОСТ 22235-76 и технических условий во время загрузки (53% от общего количества), неудовлетворительное состояние подъездных путей (19%), нарушение правил технической эксплуатации, нормативов, инструкций при маневровой работе (14%).

Длительного восстановления требуют грузовые вагоны после схода с рельсов. Таким образом в 1-м квартале т. г. был поврежден каждый 5-й вагон. Больше всего сходов вагонов с рельсов зафиксировано на Криворожском железорудном комбинате, в ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ОАО «Днепропетровский метзавод им. Петровского», ОАО «Интерпайп НТЗ».

По состоянию на 1 апреля ПЖД компенсировано 83% убытков, нанесенных в результате повреждения грузовых вагонов.