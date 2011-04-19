«Укрзализныця» предложила РЖД ускорить прохождение грузов через границу

«Укрзализныця» предложила ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) активизировать работу для упрощения и ускорения процедуры прохождения грузов через госграницу.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на генерального директора ведомства Владимира КОЗАКА.

Согласно сообщению, для ускорения передачи грузов на пограничных переходах между Россией и Украиной, оформления документов «Укрзализныця» и ОАО "РЖД" договорились до конца этого года принять меры для совершенствования существующих технологий по предварительной передаче данных о подходе грузов к пограничным переходам в виде электронной накладной и других сопроводительных документов.

"С июля «Укрзализныця» вводит электронный документооборот во внутреннем сообщении. РЖД уже 100% грузоперевозок на территории своей страны осуществляют с использованием системы электронной транспортной накладной, правда, вместе с бумажным вариантом. С 2004 года между железнодорожными администрациями России и Украины осуществляется электронный обмен данными. Поэтому следующим важным этапом в укреплении сотрудничества и совершенствовании грузовых операций станет взаимообмен между ОАО "РЖД" и «Укрзализныцей» электронными документами. Таким образом, грузовые вагоны не будут задерживаться в пути", - отметил гендиректор.

Также украинская сторона предложила своим российским коллегам возобновить работу совместной рабочей группы по обмену электронными данными в рамках перевозочных документов, а также поручить ООО «ТрансКонтейнер» и Украинскому государственному центру транспортного сервиса «Лиски» создать опытный полигон для организации пилотного проекта по информационному обмену, включая электронные перевозочные и другие сопроводительные документы в электронном виде.