В Харьковской области пассажироперевозки уменьшились на 0,3%

В Харьковской области за январь-март 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество перевезенных всеми видами пассажирского транспорта пассажиров уменьшилось на 0,3% – до 149,9 млн. пассажиров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Харьковской области, за этот период объем выполненной пассажирской работы увеличился на 2,5% – до 2358,7 млн. пасс./км.

За отчетный период Южная железная дорога отправила 15,5 млн. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 1286,7 млн. пасс./км. По сравнению с январем-мартом 2010 г. отправка пассажиров увеличилась на 1,5%, пассажирооборот – на 4,9%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 29,0 млн. пассажиров, что на 20,6% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года; услугами перевозчиков-юридических лиц воспользовалось 21,1 млн. пассажиров – меньше на 7,3%. Субъекты малого бизнеса-физические лица за январь-март 2011 г. перевезли 7,9 млн. пассажиров – на 42,5% меньше.

Из аэропорта Харькова транспортной авиацией за отчетный период отправлено 27,4 тыс. пассажиров, в том числе по международному сообщению – 20,0 тыс. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отправление пассажиров в целом увеличилось в 1,7 раза, в международном сообщении – в 1,8 раза.

Харьковский метрополитен перевез 63,2 млн. пассажиров, в том числе бесплатно – 11,8 млн. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество перевезенных в метро пассажиров увеличилось на 1,3 млн. пассажиров (на 2,1%), а количество пассажиров, перевезенных бесплатно, уменьшилось на 4,8%.

Трамваями и троллейбусами города в целом перевезено 42,1 млн. пассажиров, что на 14,9% больше предыдущего года. Доля льготного контингента, перевезенного трамваями и троллейбусами, составляет 67,7% – 28,5 млн. пассажиров.