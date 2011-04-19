«Укрзализныця» уже назначила 32 дополнительных поезда на майские праздники

Для обеспечения спроса на перевозки во время майских праздников «Укрзализныця» уже назначила 32 дополнительных поезда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», в частности, по состоянию на 19 апреля 2011 года Юго-Западная железная дорога назначила 9 поездов, Приднепровская – 7, Южная – 6, Одесская – 5, Донецкая – 3 и Львовская железная дорога – 2 поезда.

Также 14 поездов назначено составом РЖД.

Составом Юго-Западной железной дороги назначены поезда: № 282/281 Киев–Симферополь отправлением из Киева 27, 29.04, 2, 4, 6, 8, 11.05, из Симферополя – 28, 30.04, 3, 5, 7, 9, 12.05; № 207/208 Киев–Ужгород отправлением Киева 27, 28, 29, 30.04, 6, 7, 8 / 05, из Ужгорода – 28, 29, 30.04, 1, 7, 8, 9.05; № 219/220 Киев – Ивано-Франковск отправлением из Киева 30.04, из Ивано-Франковска – 30.04; № 219/220 Жмеринка–Ивано-Франковск–Киев отправлением из Жмеринки 9.05, из Ивано-Франковска – 9.05; № 525/512 Киев–Мукачево отправлением Киева 28.04, из Мукачево – 29.04; № 253 Киев–Львов отправлением из Киева 30.04; № 501/592 Киев–Львов отправлением из Киева 28.04, из Львова – 29.04; № 529 Киев–Львов отправлением из Киева 29.04; № 58/57-296/295 Киев–Симферополь–Жмеринка отправлением из Киева 30.04, из Симферополя – 1.05; № 566/565-296/295 Киев–Симферополь–Хмельницкий отправлением из Киева 30.04, из Симферополя – 30.04.

Львовская железная дорога назначила следующие поезда: № 147/148 Киев–Львов–Киев отправлением из Киева и Львова 30.04, 9.05; № 506-537/538 Львов–Киев–Ужгород отправлением из Львова 29.04, из Киева – 29.04.

Приднепровская железная дорога: № 238/237-294/293 Симферополь–Киев отправлением из Симферополя с 20.04 по 12.05 ежедневно кроме 22, 24.04, из Киева с 21.04 по 13.05 ежедневно кроме 23, 25.04; № 146/145 Симферополь–Киев отправлением из Симферополя 27, 28, 29.04, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11.05, из Киева – 28, 29, 30.04, 3 , 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12.05; № 248/247 Симферополь–Киев отправлением из Симферополя 27, 28, 29, 30.04, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11.05, из Киева – 28, 29, 30.04, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12.05; № 522/521-58/57 Симферополь–Киев отправлением из Симферополя 28.04, из Киева – 29.04; № 536/535-510/509 Симферополь–Львов отправлением из Симферополя 29/04, из Львова 30/04; № 289/290 Днепропетровск-Киев–Симферополь отправлением из Днепропетровска 29.04, из Киева – 30.04; № 561/562-522/521 Днепропетровск–Киев–Запорожье отправлением из Днепропетровска 29.04, из Киева – 30.04.

Одесская железная дорога: № 432/431 Одесса–Харьков отправлением из Одессы 29.04, 2, 6, 9.05, из Харькова – 30.04, 3, 7, 10.05; № 590/589 Одесса–Симферополь отправлением из Одессы 28, 29.04, 2, 6, 8.05, из Симферополя – 29, 30.04, 3, 7, 9.05; № 210/209 Николаев–Киев отправлением из Николаева 27, 28, 29.04, 3, 5, 9.05, из Киева – 28, 29, 30.04, 4, 6, 10.05; № 508/507 Одесса–Симферополь отправлением из Одессы 29.04, 1.05, из Симферополя – 30.04, 2.05; № 258/257 Одесса–Киев отправлением из Одессы 28, 29.04, 3, 5, 9.05 из Киева 29, 30.04, 4, 6, 10.05.

Донецкая железная дорога: № 524/523 Луганск–Киев отправлением из Луганска 28.04, 3, 5, 9.05, из Киева – 29.04, 4, 6, 10.05; № 577/578-576/575 Донецк–Киев отправлением из Донецка 28.04, 3, 5, 9.05, из Киева – 29.04, 4, 6, 10.05; № 525/526 Дебальцево–Симферополь отправлением из Дебальцево 29.04, 6.05, из Симферополя – 30.04, 7.05.

Южная железная дорога: № 175/176 Харьков–Симферополь отправлением из Харькова 29, 30.04, 3, 9.05, из Симферополя – 29, 30.04, 3, 9.05; № 545/546 Харьков–Севастополь/Симферополь–Харьков отправлением из Харькова 29.04, из Симферополя – 30.04; № 539/540 Харьков–Симферополь отправлением из Харькова 29.04, из Симферополя – 30.04; № 563/278 Харьков–Киев отправлением из Харькова 29.04, из Киева – 30.04; № 225/278 Харьков–Киев отправлением из Харькова 29.04, из Киева – 29.04; № 219/220 Харьков–Симферополь отправлением из Харькова 28.04, из Симферополя – 29.04.

РЖД: № 259/96 Москва–Киев отправлением из Москвы 29.04, из Киева – 29.04; № 259/126 Москва–Киев отправлением из Москвы 30.04, из Киева – 1.05; № 587/252 Москва–Киев отправлением из Москвы 29.04, из Киева – 29.04, 2.05; № 295/296 Москва–Киев–Брянск отправлением из Москвы 30.04, из Киева – 1.05; № 125/96 Москва–Киев отправлением из Москвы 28.04, 6.05, из Киева 9.05; № 259/22 Москва–Киев отправлением из Москвы 7.05, из Киева – 8.05; № 593/236 Москва–Киев отправлением из Москвы 29.04, из Киева – 30.04; № 233/234 Москва–Севастополь (Симферополь) отправлением из Москвы 28, 29, 30.04, 1.05 (из Москвы 28.04 в Симферополь), из Симферополя 29.04, из Севастополя 30.04, 1, 2.05; № 211/564 Москва–Харьков отправлением из Москвы 29.04, из Харькова – 30.04; № 235/464 Москва–Одесса отправлением из Москвы 29.04, из Одессы – 30.04; № 29/30 Москва–Симферополь отправлением из Москвы 29.04, из Симферополя – 30.04; № 287/594 Москва–Киев отправлением из Москвы 30.04, из Киева – 1.05; № 187/96 Москва–Киев отправлением из Москвы 7.05, из Киева – 7.05; № 21/22 Москва–Киев отправлением из Москвы 2.05, из Киева – 3.05.