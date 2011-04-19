Объем экспортных грузов через Херсонскую таможню вырос

Объем экспортных грузов, прошедших через Херсонскую таможню, в І квартале текущего года против аналогичного периода прошлого года вырос на 48%, а импортных – в 2,2 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Херсонской таможни Виталий БУЛЮК сегодня на пресс-конференции в Херсоне.

В частности, в течение января-марта 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечалось увеличение весовых показателей на 23% и увеличение стоимостных показателей на 48%. Всего было оформлено 661 тыс. тонн экспортных грузов на общую фактурную стоимость 1,7 млрд. грн.

Рост показателей дало увеличение объемов оформлений необработанных лесоматериалов на 57%, соевых бобов - в 6 раз, макухи и других отходов - на 25%.

Основными получателями по экспортным грузам по весу стали Турция (42%), Италия (10%) и Израиль (6%).

Также за указанный период текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года наблюдается динамика увеличения весовых показателей по импортным грузам на 91% и увеличение их стоимостных показателей на 117%. Всего в течение января-марта текущего года объем оформлений общего импорта составил 110 тыс. тонн на общую таможенную стоимость 668 млн. грн.

Основными направлениями импорта по весу в таможне являются Турция (41%), Румыния (33%) и Россия (10%).

Всего в І квартале 2011 года Херсонской таможней обработано 932 обращения по определению таможенной стоимости товаров, из которых 777 – по импортируемым товарам и 155 – по экспортируемым.

За указанный период текущего года в Херсонской таможне осуществляли внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) 454 субъектов ВЭД, из которых 243 зарегистрированы в таможне. Общее количество аккредитованных субъектов ВЭД составляет 725.