Инвестиции в основной капитал предприятий связи снизились почти в два раза

В Украине инвестиции в основной капитал предприятий почты и телекоммуникаций в 2010 году составили 5,98 млрд. грн., что на 45,5% меньше, чем в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом основная доля инвестиций пришлась на сегмент телекоммуникаций – более 5,88 млрд. грн., инвестиции в предприятия почтовой связи составили 96 млн. грн.

Доля инвестиций в основной капитал предприятий отрасли связи в общих инвестициях в Украине в 2010 году составила 3,5%.