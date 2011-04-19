«Интертелеком» начал предоставлять услуги связи в шести новых регионах Украины

Оператор сотовой связи «Интертелеком» (Одесса) завершил расширение покрытия своей сети в 6 новых регионах Украины и с 19 апреля 2011 года начал оказывать в них коммерческие услуги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

19 апреля одновременно открылись центры обслуживания абонентов в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Львовской областях. Таким образом, с сегодняшнего дня подключиться к сети «Интертелеком» смогут жители всех регионов Украины. До этого оператор оказывал услуги связи в 21 регионе Украины.

Во всех регионах компанией открыт номерной ресурс емкостью 30 тыс. номеров в каждом.

Справка УНИАН. Оператор Интертелеком (Одеса) оказывает услуги связи в стандарте CDMA во всех регионах Украины. Имеет лицензии на оказание услуг во всех регионах Украины. Количество абонентов – более 565 тысяч.