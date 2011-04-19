Новый собственник "Укртелекома" пересмотрит политику субсидирования ряда услуг компании

Новый собственник "Укртелекома" - австрийский концерн EPIC планирует пересмотреть политику финансирования ряда субсидируемых услуг, предоставляемых ранее компанией как государственным предприятием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам управляющий партнер ЕРІС Питер ГОЛЬДШЕЙДЕР.

По его информации, общая сумма субсидируемых услуг "Укртелекома" сегодня составляет 1 млрд. грн. в год. В частности, по мнению П.ГОЛЬДШЕЙДЕРА, "Укртелеком" сегодня субсидирует работу сетей проводного радиовещания, что, по его словам, является "очень большой головной болью". "Это одна из сфер, где надо что-то менять", - отметил он. "Вы не можете нас заставить субсидировать субсидированные услуги", - отметил он.

Еще одной субсидированной услугой, подход к которой требует изменений, по словам П.ГОЛЬДШЕЙДЕРА, является сельская связь. "Частная компания не должна нести затраты за социальные вопросы", - отметил он. П.ГОЛЬДШЕЙДЕР также выразил надежду, что ему удастся достигнуть взаимопонимания по этим вопросам с украинским правительством.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – монополист на рынке местной телефонной связи, оказывает услуги доступа в Интернет, мобильной связи и др. Количество абонентов фиксированной телефонной связи составляет 10,2 млн. человек, абонентов мобильной связи – более 600 тыс. человек, доступа в Интернет – более 1 млн.

Убыток «Укртелекома» по итогам 2010 года снизился почти в 2 раза по сравнению с 2009 годом и составил 258,77 млн. грн. (в 2009 г. – 461,53 млн. грн.).

Фонд госимущества 11 марта т.г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн.