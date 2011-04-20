В Китае обрушился строящийся ж/д тоннель
10:14, 20 апреля 2011Транспорт/Связь
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По меньшей мере 12 рабочих оказались заблокированными на северо-западе Китая в строящемся железнодорожном тоннеле, часть которого обрушилась, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным управления по безопасности труда, инцидент произошел в среду в городском округе Чжанъе провинции Ганьсу.
Пока не известно, есть ли жертвы или раненые. На месте ведутся спасательные работы.
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