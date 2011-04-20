В Китае обрушился строящийся ж/д тоннель

10:14, 20 апреля 2011
Транспорт/Связь
0

По меньшей мере 12 рабочих оказались заблокированными на северо-западе Китая в строящемся железнодорожном тоннеле, часть которого обрушилась, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным управления по безопасности труда, инцидент произошел в среду в городском округе Чжанъе провинции Ганьсу.

Пока не известно, есть ли жертвы или раненые. На месте ведутся спасательные работы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter