На продолжение строительства метро в Харькове из Госбюджета выделено 8 млн. грн.

На продолжение строительства станции Харьковского метрополитена «Перемога» выделена субвенция из Государственного бюджета в размере 8 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам международного сотрудничества, инвестиций и содействия подготовке и проведению в городе Харькове Чемпионата Евро-2012 по футболу сказал заместитель директора Департамента транспорта и связи Харьковского горсовета Евгений ФЕДОРЧУК.

По его словам, Харьков получил деньги на строительство метро после стандартной процедуры распределения субвенции из госбюджета на сессии областного совета.

Е.ФЕДОРЧУК отметил, что график строительства и срок сдачи в эксплуатацию станции «Перемога» (9 мая 2012 года) остается в силе и при условии своевременного финансирования строительства не будет корректироваться.