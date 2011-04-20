Харьковский аэропорт до конца года наладит прямое авиасообщение с ОАЭ

Регулярное авиасообщение между Харьковом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) будет налажено до конца 2011 года. Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе группы DCH, которая реализует в Харькове проекты к Евро-2012.

Согласно сообщению, компания «Нью Системс АМ», которая является оператором Международного аэропорта «Харьков» (входит в группу DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО), завершает переговорный процесс с двумя крупнейшими авиаперевозчиками Ближнего Востока об организации новых рейсов: авиакомпанией Air Arabia - прямой рейс по маршруту «Харьков - Шарджа» (15 км от Дубаи) и Flydubai - прямой рейс по маршруту «Харьков - Дубаи».

По данным пресс-службы, оба рейса будут регулярными. На своих рейсах Air Arabia использует воздушные суда Airbus A-320, а Flydubai - Boeing 737-800NJ. По предварительным данным, прямой перелет из Харькова в ОАЭ будет занимать около 4,5 часов.

Авиаперевозчики, с которыми Международный аэропорт «Харьков» начинает сотрудничать, имеют широкую географию полетов. Air Arabia обеспечивает покрытие регионов Индии (с ее известными курортами Гоа, Керала, Калькутта, Коши, Тривандрум), Шри-Ланка (Коломбо), Туниса, Непала и других востребованных туристических направлений Северной Африки, Ближнего Востока и Индии.

Сеть маршрутов Flydubai больше сконцентрирована на странах Ближнего Востока. Компания предлагает перелеты по таким направлениям, как Судан, Пакистан, Афганистан, Ирак, Оман, Бахрейн, Кувейт, Катар, Иордания, Джибути, Непал, Ливан, Шри-Ланка и т. п. Таким образом, говорится в сообщении, пользуясь услугами этих авиаперевозчиков, харьковчане и жители соседних регионов смогут через ОАЭ с минимальными расходами времени и усилий добраться до стран, которые являются популярными экзотическими курортами или перспективными деловыми партнерами для Украины.

Достигнутые договоренности планируется воплотить в жизнь в сжатые сроки. Первые практические шаги на этом пути уже сделаны. Так, Air Arabia 13 апреля подала заявку в Госавиаадминистрацию Украины на получение разрешения для выполнения соответствующего рейса. Перевозчик планирует получить такое разрешение до конца этого месяца, что даст возможность начать регулярные полеты в ОАЭ уже в июне 2011 года.

Расширение географии прямого авиационного сообщения для Международного аэропорта «Харьков» проходит в рамках программы развития воздушных ворот Слобожанщины. Согласно этой программе, летом 2011 года будет налажено также регулярное сообщение между Харьковом и Прагой, сообщает пресс-служба DCH.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» - один из важнейших объектов столицы Слобожанщины, которые реконструируются в рамках подготовки к Евро-2012. 1 апреля 2008 г. компания «Нью Системс АМ» (группа DCH) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта. Аэропорт реконструируется в формате частно-государственного партнерства за средства группы DCH (аэровокзальный комплекс) и госбюджета (аэродром).

Группа DCH - одна из крупнейших бизнес-групп Украины, имеющая в своем распоряжении активы разной отраслевой принадлежности. Группа реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012, которая включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (включая стадион «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков». Общий объем инвестиций в программу составляет 251 млн. дол.