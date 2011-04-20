Минобороны Польши разрешило первым лицам государства летать на Ту-154М

Министерство обороны Польши отменило запрет на полеты первых лиц государства на единственном польском Ту-154М - аналогичном разбившемуся под Смоленском 10 апреля 2010 года правительственному авиалайнеру.

"Со стороны Министерства обороны нет никаких препятствий, чтобы Президент или премьер полетел этим бортом, если захочет", - отметил, как передает ИТАР-ТАСС, пресс-секретарь ведомства Януш СЕЙМЕЙ.

Окончательное решение об использовании Ту-154М с бортовым номером 102, по его словам, будут принимать канцелярии высших органов государственной власти, которые являются распорядителями машины.

25 марта министр обороны Польши Богдан КЛИХ, в связи с рекомендацией Росавиации приостановить использование самолетов Ту-154 до проведения необходимых доработок, запретил полеты VIP-персон на польском "Туполеве".

ВВС Польши отправили в Москву письменный запрос с целью выяснить, касаются ли рекомендации Росавиации правительственного Ту-154М класса "люкс", который входит в авиапарк 36-го специального полка, отвечающего за перевозку первых лиц государства.

По данным польских СМИ, 19 апреля был получен ответ от российской стороны, в котором констатируется, что польский борт может использоваться без ограничения, отмечает NEWSru.

Правительственный Ту-154М - единственный самолет этого типа, оставшийся в распоряжении Польши после трагической авиакатастрофы борта номер один 10 апреля 2010 года, в результате которой погиб ПрезидентЛех Качиньский.