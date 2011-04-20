Ветераны-железнодорожники просят перенести профессиональный праздник с ноября на август

Празднование Дня железнодорожника в Украине могут перенести с ноября на август.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», ветераны Южной и Донецкой железных дорог обратились с открытыми письмами к генеральному директора «Укрзализныци» Владимиру КОЗАКУ, в которых просят перенести празднование Дня железнодорожника с четвертого ноября на первое воскресенье августа.

По мнению ветеранов железнодорожной отрасли, в Украине праздник железнодорожников необходимо перенести на первое воскресенье августа, как это происходило на протяжении многих лет. Это позволит работникам магистралей отмечать профессиональный праздник в один день со своими коллегами из России, Беларуси, Казахстана и других стран.

"Это позволит еще раз подчеркнуть, что железные дороги Украины являются неотъемлемой частью общего транспортного комплекса, который объединяет наши страны", - говорится в письмах ветеранов-железнодорожников.

Согласно сообщению, совет Ассоциации ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Украины на заседании 19 апреля в Киеве поддержал предложения ветеранов-железнодорожников о возвращении традиционной даты празднования Дня железнодорожника. Участники заседания решили просить руководство «Укрзализныци» и отраслевой Совет профсоюза обратиться к руководству государства с просьбой перенести дату официального праздника. Обсуждение этого вопроса и инициатив ветеранов продолжается.

Напомним, в этом году украинские железные дороги будут отмечать150-летие. Ко Дню железнодорожника в ноябре т.г. планировалось создать на базе станции Киев-Товарный Музей истории железнодорожного транспорта.