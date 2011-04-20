В Германии продолжается забастовка машинистов частных ж/д компаний

Забастовка должна окончиться в ночь на четверг, 21 апреля, сообщает РЖД-Партнер со ссылкой на агентство DPA.

Машинисты частных немецких железнодорожных перевозчиков по призыву профсоюза немецких машинистов (GDL) начали 60-часовую забастовку в понедельник, 18 апреля, с требованием повышения зарплат.

Напомним, что только 16 апреля машинисты частных компаний окончили предыдущую забастовку, длившуюся 48 часов, а всего с начала марта машинисты протестовали в общей сложности 119 часов.

Бастующие требуют заключения единого тарифного соглашения для всех 26 тыс. немецких машинистов на пригородных, дальних и грузовых поездах, а также повышения зарплат до уровня своих коллег из государственного концерна Deutsche Bahn.