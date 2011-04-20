На ж/д линии Париж - аэропорт Бове украли медный кабель

Движение поездов между Парижем и городом Бове, где расположен международный аэропорт, обслуживающий рейсы авиакомпаний-дискаунтеров, вчера было прекращено из-за кражи электрокабеля на железнодорожных путях.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien, злоумышленники пробрались на железнодорожное полотно ночью. В результате жителям Бове пришлось ехать в столицу в объезд. Авиапассажирам, планировавшим добраться до Парижа на поезде, пришлось пересесть на автобусы, которые регулярно ходят между Парижем и аэропортом.

Национальной компании французских железных дорог (SNCF) удалось восстановить сообщение во второй половине дня.

Воровство цветного металла на французской железной дороге часто нарушает планы пассажиров. Число подобных краж за 2010 год возросло на 100% в связи с резким ростом цен на медь. Чтобы снизить аппетиты грабителей, Минэкономики распорядилось сократить с 3 тысяч до 500 евро максимальный размер выплат наличными за сдачу цветных и черных металлов.

В марте министр экологии Натали Костюшко-Моризе объявила ряд мер, призванных защитить железнодорожное полотно от грабителей. В частности, за полтора года государство и госкомпания "Железнодорожные сети" вложат 40 миллионов евро, чтобы защитить электрокабели специальными коробами, установить видеонаблюдение и ввести специальную маркировку кабелей, чтобы их нельзя было легко сбыть.