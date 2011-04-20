В Черкассах стоимость проезда в троллейбусах возрастет на 20%

С 1 мая стоимость проезда в черкасских троллейбусах повысится на 20% – Министерство транспорта дало согласие на увеличение тарифа. Поэтому исполком Черкасского горсовета принял решение повысить плату за проезд с 1 грн. до 1,25 грн.

Как сообщили в пресс-службе Черкасского горисполкома со ссылкой на заместителя городского председателя Черкасс Алексея ЛЕОНОВА, причиной роста тарифов стали несколько факторов. В частности, рост минимальной заработной платы, а также повышение стоимости запасных частей. Например, на 50% возросли в цене шины. Если в 2009 году одно колесо стоило 1280 грн., то уже на конец 2010 года – 1960 грн. На 200% возросла стоимость центрального редуктора. Год назад он стоил 2200 грн., в настоящее время – 6500 грн. Стоимость рессор увеличилась почти в 7 раз.

Черкасский горисполком подал документы на согласование в министерство еще в прошлом году. За это время цены изменились, минимальная зарплата возросла. Если в наших расчетах мы закладывали 5% рентабельности, то уже в этих тарифах ее фактически не будет.

Кроме того, изменилась стоимость проездных билетов. Для граждан проездной на месяц будет стоить 75 грн., на полмесяца – 37,50. Для студентов высших учебных заведений и учащихся ПТУ – 37,50 и 18,75 (соответственно, на месяц и полмесяца). Для учеников общеобразовательных школ проездной будет стоить 25 грн. (месяц) и 12,50 (15 дней).