Путин: многие соседи России «сдали свои позиции» при вступлении в ВТО

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что многие страны-соседи РФ «сдали свои позиции» при вступлении во Всемирную торговую организацию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил, выступая в Госдуме России.

«Есть здесь засада: нам надо очень внимательно смотреть на вопросы присоединения (к ВТО – УНИАН)… Там идет борьба по каждой позиции… Мы неслучайно 17 лет ведем переговоры. Если бы мы сделали, как некоторые наши соседи - сдали бы позиции, обнулили бы позиции по завозу авиационной техники, - тогда не говорили бы о возрождении авиапрома, если бы обнулили позиции по автомобильному транспорту – не говорили бы о возрождении автопрома, сдали бы позиции по сельскому хозяйству – не о чем было бы говорить при поддержке сельхозпроизводителей. Мы этого не сделали», - сказал В.ПУТИН.

«Наша таможенная защита в два раза выше, чем у Украины, скажем. Уровень таможенной защиты Таможенного союза в два раза ровно выше – у нас 10,5%, а там 5,5%. Это реальный результат работы на этом направлении», - добавил В.ПУТИН.