UIA оплатила стоимость приобретенного у ФГИУ пакета МАУ - Рябченко

Крупнейший акционер ЧАО "Авиакомпания МАУ" - UIA Beteiligungsgesellschaft mbH уже перечислил Фонду госимущества Украины средства за покупку 36,09% акций авиакомпании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО на заседании Кабинета министров Украины в среду.

«Перечислили более половины средств (за приватизированные пакеты - УНИАН). Крупнейший акционер перечислил полностью и два, которые поменьше, не перечислили, - сказал глава ФГИУ, уточнив при этом, что, согласно условиям купли-продажи, акционеры должны перечислить средства до 26 апреля.

А.РЯБЧЕНКО напомнил, что за нарушение положений договоров продажи Фондом госимущества могут быть взысканы соответствующие штрафные санкции.

Как сообщал УНИАН, в феврале ФГИУ подписал с учредителями ЧАО "Авиакомпания МАУ" договоры купли-продажи 61,58% госпакета акций авиакомпании за 287 млн. 229 тыс. грн..

В соответствии с подписанными договорами, UIA Beteiligungsgesellschaft mbH приобрело дополнительно 36,09% акций ЧАО "МАУ", UIA Holding GmbH - 15,91%, Capital Investment Project - 9,58%.

Покупатели обязались полностью оплатить акции в течение 60 дней.

На момент продажи UIA Веtеiligungsgesellschaft mbH принадлежало 22,51% МАУ, UIA Ноlding GmbH – 9,93%, Capital Investment Project – 5,97%.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO).

МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями.