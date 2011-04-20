Директором по обслуживанию абонентов ВОЛИ назначена Елена Иконникова

Новым директором по обслуживанию абонентов компании ВОЛЯ назначена Елена ИКОННИКОВА.

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

В этой должности Е. ИКОННИКОВА будет отвечать за все процессы, связанные с обслуживанием абонентов в рамках всей компании. В ее обязанности входит управление разработкой и внедрением стратегии управления процессами взаимоотношения с клиентами и создание эффективных клиенториентированных решений и сервисов, управление расширяющимся набором услуг компании для удовлетворения потребностей растущей клиентской базы ВОЛИ.

Как отметил CEO компании ВОЛЯ Эрик ФРАНКЕ, ключевой задачей компании является удовлетворение запросов клиентов. По его мнению, многолетний опыт работы Е.ИКОННИКОВОЙ в отрасли, участие в интеграционных процессах и глубокое понимание запросов клиентов, «подтверждают правильный выбор» компании Е.ИКОННИКОВОЙ для этой должности.

"Мы ожидаем, что вместе с Е.ИКОННИКОВОЙ мы сможем изменить к лучшему процессы, которые требуют пересмотра и изменений», - сказал он.

Э.Франке также выразил уверенность, что новый директор по обслуживанию клиентов будет сильным лидером, который поможет «эффективно развивать наши отношения с клиентами".

Е.ИКОННИКОВА окончила Киевский политехнический институт, получила степень МБА в 2000 году, прошла обучение в различных областях менеджмента, работает в отрасли телекоммуникаций с 1994 года, с 1997 занимала руководящие должности в области продаж и обслуживания клиентов в компаниях "Голден Телеком", UMC/МТС, Телекоммуникационной группе Vega. Она занималась организацией процессов обслуживания, построения и управления прямыми и непрямыми каналами продаж, управлением национальной сети центров продаж и обслуживания, организацией и управлением колл-центром, внедрением стандартов качества обслуживания, программ лояльности, систем дистанционного обслуживания, внедрением изменений и интеграцией систем продаж и обслуживания в условиях слияния компаний.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является ведущим общеукраинским телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.