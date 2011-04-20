На Пасхальные и майские праздники пассажиры ЮЗЖД могут взять автомобиль

Юго-Западная железная дорога напоминает, что пассажиры, которые на Пасхальные и майские праздники выезжают в Симферополь, Днепропетровск, Харьков, Донецк и Ужгород, могут воспользоваться услугой по перевозке личного автомобиля «вагоном-автомобилевозом» со станции Киев-Пассажирский, а также в обратном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Поезда, в составы которых включены вагоны-автомобилевозы: № 166/165 Киев - Днепропетровск - Киев и № 12/11 Киев-Симферополь-Киев курсируют ежедневно; п / п № 162/161 Киев - Харьков - Киев и п / п № 81/82 Киев - Ужгород - Киев курсируют каждый вторник и четверг; п / п № 120/119 Киев - Донецк - Киев курсирует по понедельникам и субботам.

Стоимость перевозки автомобиля (в расчете за 100 кг) до ст. Симферополя составляет 63 грн. 36 коп, ст. Донецк - 55 грн. 20 коп, до ст. Ужгород - 58 грн 80 коп. Оформление перевозочного документа составляет 12 грн. Предварительное оформление услуги по перевозке автомобиля, как в одном направлении так и в обратном направлении проводится не позднее суток до отправления поезда и стоит 40 грн, а стоимость хранения автомобиля на площадке (в расчете за одни сутки) составляет 55 грн.