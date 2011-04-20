Завтра на железнодорожном транспорте начинается неделя охраны труда

С 21 апреля на железнодорожном транспорте Украины начинается неделя охраны труда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в течение этого периода будут осуществляться проверки состояния охраны труда, уровня безопасности, обеспечение спецодеждой и спецобувью, приниматься меры по устранению выявленных нарушений. Неделя охраны труда завершится 28 апреля во Всемирный день охраны труда, который ежегодно отмечается более чем в 100 странах мира.

На железных дорогах будут проходить конкурсы "На лучшее рабочее место", победителей будут определять в номинациях "Лучший работник" и "Лучший производственный участок (бригада)".

Кроме того, по итогам 2010 года будут определены победители в смотре-конкурсе на лучшее предприятие среди железных дорог, отраслевых служб железных дорог, дирекций железнодорожных перевозок, структурных подразделений железных дорог и предприятий, подчиненных непосредственно "Укрзализныце".

Также будут проводиться мероприятия в память погибших на производстве.

Как отмечают в ведомстве, вопросу улучшения условий труда, предупреждению травматизма и повышению уровня безопасности на железных уделяется постоянное внимание. В частности, «Укрзализныцей» разработаны и приказом от 14 января утверждены меры по улучшению профилактической работы по предотвращению производственного травматизма на железнодорожном транспорте Украины в 2011 году, за выполнением которых установлен постоянный контроль. Кроме того, с начала этого года в опытную эксплуатацию введена автоматизированная система планирования, учета, анализа и контроля обеспечения работников железнодорожного транспорта Украины спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.