«Укрзализныця» планирует техническое переоснащение основных фондов

В ближайшие годы «Укрзализныця» должна провести техническое переоснащение собственных основных фондов.

Как сообщает УНИАН пресс-центр ведомства, об этом заявил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК 19 апреля на первом техническом Совете ведомства, на котором рассматривались вопросы введения новых технологий управления перевозочным процессом и перехода на электронный документооборот при перевозке грузов.

Напомним, с 1 июля 2011 года железные дороги Украины переходят на 100% электронный грузовой документооборот. По словам генерального директора «Укрзализныци», соответствующее техническое переоснащение и совершенствование форм управления перевозочным процессом будет способствовать ускорению оборота грузовых вагонов, улучшению пропускной и перевозочной способности железных дорог.

В.КОЗАК также сообщил, что в ближайшее время состоятся следующие четыре технические Совета по вопросам дальнейшего развития железнодорожной отрасли. В частности, на техническом Совете, который состоится 21 апреля при участии начальников железных дорог и представителей машиностроительных предприятий, будет рассматриваться вопрос выбора модели локомотивов переменного и постоянного тока и пассажирских локомотивов для перевооружения существующего парка тягового подвижного состава. В настоящее изношенность локомотивного парка «Укрзализныци» достигает 80%.

«На сегодня железная дорога использует локомотивный парк примерно 60-х годов прошлого века. Поэтому наибольший вызов сегодня для нас - определиться, какую программу принять за основу, и выбрать, каким типом и моделью локомотива обновлять тяговый подвижной состав», - отметил В. КОЗАК.