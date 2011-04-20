Гостаможслужба отмечает значительное сокращение объемов проверяемых грузов

Государственная таможенная служба Украины отмечает значительное сокращение объемов проверяемых грузов при таможенном оформлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики сообщил председатель службы Игорь КАЛЕТНИК.

«Если в 2009 году 80% всех грузов, которые поступают в нашу страну, подлежали физическому осмотру, то в 2010-м таких грузов было 40%. На сегодняшний день этот показатель составляет 22%», - отметил И.КАЛЕТНИК.

По операциям экспорта объемы проверяемых грузов в 2009 году составляли 66%, в 2010 году – 33% и в 2011-м – 15%.

«Если брать по транзиту, то в 2009 году это было 44% всех грузов проверяемых, в 2010 году – 12%. На сегодняшний день эта цифра достигает 7%. В Европе – 4%», - подчеркнул председатель Гостаможслужбы.

Также он сообщил о сокращении количества документов, необходимых для таможенного оформления товаров, с 87 в 2010 году до 65 в 2011 году.